A Mostra de Profissões é o momento ideal para que o aluno concluinte do ensino médio tenha mais informações sobre as perspectivas de mercado de trabalho. A mostra também é a chance de se aproximar do ambiente acadêmico. O evento é tradicional e sempre promovido no segundo semestre.

Neste ano, as atividades serão realizadas de 17 a 21 de setembro, das 07h30 às 11h30 e das 18h às 22h. A programação viabiliza ao estudante participar de espaços interativos, conhecer o campus e os cursos oferecidos pelo Centro Universitário de Formiga.

O Unifor transportará, gratuitamente, os alunos até o campus, basta que as escolas entrem em contato. A visita deve ser agendada entre 6 de agosto e 10 de setembro no site www.uniformg.edu.br.