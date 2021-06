No início da tarde deste domingo (13), durante deslocamento pelo KM 224 da rodovia MG-164, ao passarem pelo distrito de Neolândia, que pertence ao município de Itapecerica, policiais rodoviários de Formiga se depararam com uma motocicleta Sundown / Hunter 125 SE, sem placa, adentrando no referido distrito.

O condutor foi abordado na rua São Jorge e foi verificado que o número do chassi da moto encontrava-se totalmente suprimido.

Durante a fiscalização, o condutor de 35 anos, residente em Neolândia, disse ter comprado a moto de um homem desconhecido pelo valor de R$ 500, a dois anos, na zona rural de Itapecerica, contudo, não apresentou nenhuma documentação do veículo.

O indivíduo foi preso pelo fato da moto estar com sinal de identificação veicular adulterado, sendo conduzido até a Delegacia Regional de Formig.

Já a moto foi apreendida e removida.