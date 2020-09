Um furto de uma moto aquática de dentro de uma loja foi registrado em Nova Serrana. Nenhum suspeito do crime foi localizado e a Polícia Militar realiza rastreamento na cidade e região

O crime ocorreu na quarta-feira (23) e foi registrado pela Polícia Militar nessa sexta-feira (25).

Câmeras de segurança registraram a ação dos suspeitos. O empresário de 30 anos contou que só deu falta do equipamento nessa sexta (25) e que não reparou que a porta estava sem cadeado. Foi quando acionou as câmeras de segurança que ficam no entorno.

“Eu tenho outras empresas e só na sexta fui até a loja procurar a moto aquática para usar no fim de semana e não encontrei. Para a minha surpresa, ao ver as imagens a moto havia sido furtada. Foi a primeira vez que a loja foi vítima de furto. Uma moto dessa custa em torno de R$ 110 mil, um grande prejuízo”, disse.