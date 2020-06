Em tempos de pandemia, a população tem se solidarizado mais com o próximo. Vários grupos e entidades estão unindo forças e levando mantimentos, roupas e até mesmo palavras de conforto a quem mais precisa nesse momento difícil.

Essa foi uma iniciativa do moto clube de Formiga “Libertos no Asfalto”, por meio do presidente Reinaldo Ribeiro Rosa e do vice-presidente Eliel Anderson da Silva. Eles e os demais integrantes realizaram no sábado (13), a entrega de 22 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade na cidade.

As cestas foram arrecadadas pelos próprios integrantes junto a colaboradores, e encaminhadas para as famílias de vários bairros de Formiga.

Fotos: divulgação Moto Clube

Fotos: divulgação Moto Clube