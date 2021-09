Redação UN

Um motociclista ficou gravemente ferido após colidir frontalmente contra um automóvel na rua Júlio César Viana, no bairro Cidade Nova, em Formiga. O acidente ocorreu nesse sábado (25), por volta das 21h.

De acordo com testemunhas, o motociclista disse que trafegava pela via após fazer a entrega de um lanche e que, repentinamente, um veículo que vinha no sentido oposto invadiu sua mão de direção e colidiu frontalmente contra ele.