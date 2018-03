Redação Últimas Notícias

Nessa terça-feira (27), por volta das 11h, a Polícia Militar apreendeu uma motocicleta na comunidade de Baiões, zona rural de Formiga.

Durante patrulhamento, os militares encontraram a motocicleta Sundown/Web, sem placas e sem retrovisores. Assim que verificaram o veículo, os militares perceberam que ele estava com o motor quente, com a chave na ignição e com o chassi raspado.

A motocicleta foi removida para o pátio do guincho credenciado.