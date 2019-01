Um acidente foi registrado na tarde deste sábado (19), por volta das 15h, envolvendo um Fiat/Siena e uma motocicleta da Polícia Militar de Campo Belo, no Bairro Floresta.

Segundo informações de testemunhas, o policial, que estava em patrulhamento, seguia pela Rua João Francisco Borges e no cruzamento com a Rua João Luiz Maia, foi atingido pelo veículo Fiat/Siena. No local, a sinalização de “PARE” fica situada onde a motocicleta da PM trafegava e a preferência era do Fiat/Siena.

Segundo informações dos militares que estavam no local do acidente, o policial envolvido no acidente foi socorrido por uma viatura e levado até a Santa Casa de Campo Belo, felizmente com nenhum ferimento grave, apenas dores nas pernas.