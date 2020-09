Durante patrulhamento pela área central de Formiga, por volta das 20 de quarta-feira (23),a guarnição da Polícia Militar visualizou uma motocicleta Honda Falcon, de cor Verde, parada no semáforo. O veículo estava sem os retrovisores e produzia barulho indicando que o escapamento havia sido alterado.

Os militares deram ordem para o condutor. Ele desobedeceu a ordem e fugiu em alta velocidade, colocando a vida dele e dos demais usuários da via em risco.

A guarnição policial realizou o acompanhamento do veiculo pelas ruas da cidade, sendo o mesmo abordado no bairro Cidade Nova, já escondido no interior de uma edícula .

O condutor, de 22 anos de idade, foi preso pelo crime de trânsito, a motocicleta e Carteira de Habilitação foram apreendidas, sendo lavrados cinco Autos de Infração de Trânsito.