Uma motocicleta furtada no bairro Geraldo Veloso foi recuperada pela Polícia Militar no sábado (14).

De acordo com a PM, a moto foi localizada durante policiamento em uma estrada vicinal que dá acesso à Lagão do Fundão. A motocicleta Suzuki/Yes, de cor preta sem placa de identificação, estava escondida no meio de uma mata.

Conforme a Polícia a moto havia sido furtada no dia 8 deste mês, quando estava estacionada na rua Vinheiras, no Geraldo Veloso.

A vítima, uma jovem de 22 anos, relatou aos militares que estacionou a moto e, cerca de três horas depois, quando retornou, não encontrou o veículo no local.