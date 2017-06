A Polícia Militar de Formiga recuperou uma motocicleta Honda CG furtada por um adolescente, de 17 anos, no sábado (3).

De acordo com a ocorrência, durante a condução do suspeito até a delegacia, por causa do furto de um automóvel, ele confessou aos militares que havia furtado, também, uma moto na noite anterior.

O menor levou os policiais ao local onde havia abandonado a moto. O veículo foi removido ao pátio credenciado. O menor foi apreendido.