Durante Operação Desmanche, realizada pela Polícia Rodoviária de Formiga nessa sexta-feira (19), policiais rodoviários se deslocaram até uma oficina mecânica localizada em Pains.

De acordo com a PRE, após fiscalização, localizaram uma moto Honda / CRF 250 L e outra Honda / XR 200 R, ambas de cor vermelha. Elas estavam sem placas de identificação e também com os números dos chassis raspados.

Ao ser questionado, o dono do estabelecimento, de 42 anos, natural de Pains, disse que as motos eram de clientes, contudo, não apresentou as notas fiscais das referidas motocicletas.

O homem foi conduzido até a Delegacia. As motocicletas foram removidas.