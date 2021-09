Um motociclista de 44 anos morreu na manhã desta terça-feira (7) em um acidente no km 85 da MG-050, no Bairro Jadir Marinho, em Itaúna. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ele bateu na traseira de uma carreta que estava estacionada.

Com o impacto ele se feriu gravemente, mas ainda com vida quando foi atendido no local e levado para o Hospital Manoel Gonçalves, onde não resistiu e morreu.

A pista não precisou ser interditada. A ocorrência também foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

O corpo do homem foi liberado para uma funerária local.