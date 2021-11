Mel e Raposinha. Esses foram os nomes que o autônomo Fábio Paulo Alves Ferreira escolheu para as duas filhotes de cachorro que encontrou abandonadas na rodovia que liga Uberaba à Nova Ponte.

O vídeo que ele produziu mostrando as novas ‘filhas’ viralizou na internet. Apesar de toda a repercussão, ele contou que a sensação de resgatá-las foi o melhor pagamento e disse: “Cada boa ação que você pratica é uma luz que você cria em torno de seus próprios passos”, em referência à frase do médium Chico Xavier.

Foram mais de 1 milhão de visualizações e tantas repostagens que ele disse não ter conseguido acompanhar. Famosos como Gracyanne Barbosa, Camila Uckers e Thiago Marques deixaram comentários em uma das republicações.

“Eu tinha cerca de 200 seguidores, e em questão de segundos, pulou para 3 mil e continuou crescendo. Me senti surpreso, pelo tamanho da repercussão. Foram milhares mensagens de carinho, fiz questão de responder cada mensagem que recebi”, contou Fábio.

Agora, apenas uma rede social de Fábio já conta com quase 8 mil seguidores que acompanham a vida das filhotes e do resto da família.

Mel e Raposinha

Apesar de Fábio ter brincado no vídeo e falado “minha mulher vai largar de mim”, ele contou que a reação da esposa, Carina Côrtes Leandro, que está grávida, foi de solidariedade.

Olhamos se tinham parasitas, avaliamos as gengivas e se tinham machucados, mas constatamos que elas só tinham muita fome e sede”, relatou.

Os nomes foram escolhidos a dedo. “A Mel foi porque ela era muito meiga, doce como mel”. Já a raposinha, foi sugestão de um amigo, que disse que a filhote parecia com o animal e, então, o nome pegou.

Além das novas integrantes, a família conta com mais 5 cachorros e aguarda a chegada da Cecília, primeira filha do casal. Agora, as filhotes se tornaram mais um motivo para a visita de familiares curiosos com a novidade.

“Meu pai faz questão de vir à minha casa todos os dias para vê-las. Todos que vêm nos visitar, por conta da gravidez da minha esposa, adoram elas, pois elas são muito amáveis”, contou o empresário.

No vídeocompartilhado por Fábio, Mel e Raposinha se aninham no colo do ‘vovô’ José Eurípedes Alves Ferreira, pai de Fábio.

Com a personalidade amável de Mel e Raposinha, o autônomo contou que não teve problemas de adaptação. O convívio com os outros pets foi supervisionado, mas em questão de minutos, elas já haviam se enturmado.

“Eles brincam e correm pelo quintal, todos juntos”, disse.

