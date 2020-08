Uma colisão entre uma motocicleta e um veículo de passeio deixou uma pessoa ferida na noite desse domingo (23), na BR-354, bairro Brasília, em Arcos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, no local, os militares se depararam com o motociclista caído em via pública. A equipe de bombeiros e o Samu atuaram em conjunto, tratando as fraturas decorrente do acidente.

A vítima foi encaminhada ao hospital de Arcos, onde foi deixado aos cuidados da equipe médica.

O atendimento a vítima decorrente a acidentes de transito deve receber atenção especial da equipe de primeiros socorros.