Um motociclista, de 36 anos, ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito na manhã deste sábado (26), no cruzamento da rua Joaquim Marciano de Faria com a rua Olhos D’água, no Bairro Candolas, em Bambuí.

Segundo informações do portal TV Bambuí, o motociclista estava em uma Honda Biz e acabou colidindo contra uma caminhonete Ford Ranger. As causas do acidente não foram informadas.

A equipe do Samu de Bambuí fez o atendimento do motociclista, que estava consciente, com sangramento no nariz, escoriações pelo corpo e possível fratura na perna direita.