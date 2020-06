Um jovem de 19 anos ficou gravemente ferido após sofrer um acidente no km 213 da rodovia MG 050, por volta das 22h30 de domingo (21), em Córrego Fundo.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motociclista pilotava uma Honda/NX-4 Falcon, emplacada em Córrego Fundo e seguia pela MG 050, se deslocando de Córrego Fundo para Formiga, quando perdeu o controle da moto e chocou-se contra um bueiro existente no canteiro central.

Testemunhas informaram à PRE que o condutor seguia em alta velocidade no momento do acidente.

Com o impacto, o jovem foi arremessado para fora do asfalto e a moto parou na contramão de direção, cerca de 600 metros do local da colisão.