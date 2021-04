Um acidente com um motociclista foi registrado na tarde desse sábado (17), na avenida Geraldo Almeida, sentido Praia Popular, em Formiga.

O Samu foi acionado e, ao chegar no local, a equipe fez o atendimento do condutor, de 35 anos. Ele estava consciente, porém confuso, com fratura grave na perna esquerda, fratura na perna direita e escoriações no corpo e no rosto.

Populares relataram que ele perdeu o controle da direção e caiu da motocicleta.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizada e encaminhada para a Sala Vermelha da Santa Casa de Formiga.