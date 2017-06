Um homem, de 44 anos, morreu em um acidente de trânsito, na terça-feira, no km 477, da BR-354, próximo ao Córrego das Almas em Arcos.

De acordo com o condutor da carreta, de 52 anos, natural de Candeias, ele seguia sentido Formiga/Arcos, quando seu veículo, uma carreta Scania placa GWS-4806 de Candeias, puxando um semireboque, apresentou problema mecânico, parando no acostamento da direita, porém, parte do veículo ficou sobre a pista.

Segundo ele, apos ter sinalizado, ouviu um barulho, quando se deparou com uma motocicleta que bateu na traseira da composição.

Raul José da Silva, de 44 anos, natural de Itapecerica, condutor da motocicleta Honda CG Titan placa HKM-6148 de Formiga, ficou gravemente ferido e foi socorrido ao Pronto Atendimento de Arcos e transferido para o Hospital João XXIII, mas, faleceu a caminho. Os veículos foram liberados após a perícia e os familiares da vítima comunicados do fato pela Polícia Rodoviária.