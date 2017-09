Um motociclista de 48 anos morreu nesse sábado (9) após bater de frente com um ônibus que faz a linha entre Divinópolis e Carmo do Cajuru. O acidente foi na AMG-0345 e, com o impacto, a motocicleta pegou fogo.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o motorista do ônibus disse que trafegava sentido Divinópolis/Carmo do Cajuru quando viu o motociclista na pista no sentido contrário, sem o capacete.

“Quando viu o ônibus, segundo o motorista, ele invadiu a contramão e colidiu de frente. Quando chegamos, a vítima já estava sem vida. O motivo da vítima ter invadido a contramão a gente ainda não sabe”, informou o sargento da PM, Odair Antônio Ribeiro.

No ônibus, ficou a marca da batida. Com o impacto, a motocicleta pegou fogo e o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito da vítima.

O ônibus transportava cerca de 25 passageiros, que não sofreram ferimentos. Outro veículo da mesma linha deu suporte e embarcou os passageiros. A perícia foi acionada e, após os trabalhos, o corpo foi liberado e levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Divinópolis.