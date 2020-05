Um motociclista, de 60 anos, faleceu na manhã desta sexta-feira (29) após colidir contra a traseira de um caminhão na MG-431, em Itaúna. O acidente aconteceu na altura do KM 55.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista seguia sentido Itaúna para Itatiaiuçu, quando próximo ao local conhecido como “curva do S”, colidiu contra a traseira de um caminhão de carvão.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o caminhão estava parado na via, após sofrer um problema mecânico. O motorista alegou não ter tido tempo de sinalizar o local, mas havia uma caixa de ferramentas debaixo do caminhão.

Com o impacto, o motociclista morreu no local. Uma equipe do Samu esteve no local e constatou o óbito. O motorista do caminhão de 29 anos não se feriu.