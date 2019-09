Um motociclista de 18 anos faleceu após a motocicleta que ele conduzia colidir contra a traseira de um caminhão. O acidente ocorreu na tarde dessa quarta-feira (18) na BR-262, em Pará de Minas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos seguiam no sentido Pará de Minas/Nova Serrana.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) informou que a equipe encontrou a vítima com um sangramento intenso na face e uma lesão na coluna. Uma equipe médica da Triunfo Concebra, concessionária que administra a via, constatou o óbito do jovem no local do acidente.

O motorista do caminhão, de 49 anos, não se feriu.

