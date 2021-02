Um grave acidente foi registrado nesse domingo (7), por volta das 19h na rodovia BR-265 na altura do Km 430, próximo a Boa Esperança.

De acordo com informações da Polícia Militar, ao chegarem no local do acidente encontraram a vítima, Cristiano de Souza Vieira, de 25 anos, caído ao solo já sem vida. Pessoas relataram que um caminhão havia atropelado a motocicleta, uma Honda/Pop.

De posse destas informações, a polícia se dirigiu até um posto de gasolina e lá encontrou o caminhão e que o condutor estaria à espera da guarnição para esclarecimentos.

Segundo declaração, ele seguia sentido Santana da Vargem, quando a motocicleta invadiu a mão contrária, ele tentou desviar da motocicleta tirando a cabine e só viu quando a moto bateu na lateral do veículo. O homem também alegou que, saiu do local e foi para o posto de combustíveis por temer algum mal contra ele.