Uma motociclista morreu na manhã desta quinta-feira (9) em um acidente na MG-050 próximo ao Bairro Xavante, em Divinópolis.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente envolveu uma carreta e a motocicleta. A condutora da moto foi arremessada para debaixo da carreta, sendo atropelada. Ela não resistiu e morreu no local.

A polícia não informou sobre o condutor da carreta. O trânsito foi parcialmente isolado no local e os veículos estão sendo direcionados a seguir em apenas uma faixa da pista.

