Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com uma carreta no início da tarde desta terça-feira (8) no bairro Porto Velho, em Divinópolis.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima é um jovem de 21 anos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi chamado por volta das 13h30 para socorrer a vítima, contudo o óbito foi confirmado ainda no local do acidente.

Segundo informações do Samu, testemunhas relataram que o motociclista fez uma ultrapassagem e o motorista da carreta, que fazia uma conversão, não o viu e acabou atingindo a moto.

O motorista da carreta não teve ferimentos e foi liberado, de acordo com a PM.

A perícia técnica foi chamada para investigar o caso. O corpo do rapaz foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).