Um acidente com vítima fatal foi registrado na noite desse sábado (21), na BR-354, no trevo de acesso à cidade de Pains.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, no local, um caminhoneiro relatou que passava pela rodovia quando se deparou-se com uma motocicleta no canteiro central e duas pessoas caídas.

Segundo informações de testemunhas, o condutor teria perdido o controle da motocicleta, e ela colidiu contra uma placa de sinalização.

O motociclista de 34 anos encontrava-se em estado grave, apresentando politraumatismo, e em parada cárdiorespiratória.