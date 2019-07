Um homem de 40 anos morreu após se envolver em um acidente na BR-369, entre Oliveira e São Francisco de Paula, na manhã desta quinta-feira (25).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista transitava de São Francisco de Paula e seguia para Contagem quando ocorreu o acidente.

O Corpo de Bombeiros não soube informar as causas do acidente, mas a suspeita é que ele tenha batido com a moto em outro veículo.