Um caminhão Ford Cargo com placa de Pains, seguia no sentido decrescente e convergiu a direita para entrar em uma oficina mecânica, momento em que uma motocicleta com placa de Piumhi, que seguia na retaguarda do caminhão, realizou uma ultrapassagem proibida pela direita, vindo a colidir.

O caminhão atingiu a motocicleta e o condutor da motocicleta de 27 anos, residente em Piumhi morreu com o impacto do acidente, vindo a ficar preso embaixo da roda dianteira direita do caminhão.

O condutor do caminhão de 31 anos, era habilitado somente na categoria, B ,categoria esta diferente do veículo que estava conduzindo. O motorista do caminhão entrou em estado de choque, onde permaneceu internado sob cuidados médicos no hospital de Pains.

O caminhão foi liberado para um condutor devidamente habilitado. A motocicleta foi removida para o socorro de plantão, por falta de custodiante. A vítima foi liberada para a funerária Santa Rita da cidade de Piumhi.