Na madrugada deste domingo (27) um grave acidente envolvendo um carro e uma moto na MGC-369, em Campo Belo/MG deixou uma vítima fatal.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o veículo Fiat/Palio seguia sentido Campo Belo/ Aguanil, quando a condutora foi surpreendida por uma moto com placa de Campo Belo com o farol alto.

Segundo a condutora do veículo, ela piscou o farol para que o motociclista baixasse o farol, momento em que a moto invadiu a contramão, colidindo de frente com o carro. A motorista do veículo ainda tentou desviar, porém não conseguiu evitar a colisão.