Um motociclista de 39 anos ficou gravemente ferido após colidir contra uma carreta Mercedes Benz/Axor 2540 que estava carregada de cimento. O acidente ocorreu no km 235, próximo ao trevo que dá acesso a Pimenta.

A carreta, com placas de Piracicaba/SP, se deslocava pela MG-050, de Córrego Fundo para Pimenta.

O condutor de 44 anos, residente em Santa Maria da Serra/SP, relatou que ao chegar próximo do trevo de acesso a Pimenta, foi surpreendido por uma motocicleta Honda/CG 125 que seguia no sentido contrário e ziguezagueava pela pista.

O motociclista atingiu a contramão da direção e colidiu lateralmente com a carreta. Devido ao impacto, o motociclista sofreu ferimentos gravíssimos.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Os socorristas do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. Com o impacto, a vítima sofreu a amputação de um membro inferior e superior. Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para a Sala Vermelha da Santa Casa de Formiga.

A vítima estava com a CNH suspensa e vencida desde 2007 e possuía diversas passagens por homicídio, lesão corporal, ameaça, furto, direção perigosa, entre outras.

A Polícia Militar Rodoviária e a perícia técnica da Polícia Civil foram acionadas para atender a ocorrência. A motocicleta foi apreendida.