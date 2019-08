Um motociclista de 21 anos se envolveu em um acidente na manhã desta quinta-feira em Formiga.

A moto que ele conduzia colidiu com um carro, na avenida Inhazinha Pires, bairro Nossa Senhora de Lourdes.

No local, a equipe do Samu encontrou a vítima, consciente, queixando de dor e com possível fratura na perna direita.