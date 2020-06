Da Redação

Um motociclista de 38 anos sofreu várias fraturas após se acidentar, por volta das 23h de sábado (13), na rua Ramiro Correia, altura número 747, bairro Bela Vista, Formiga

Após a queda, o Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate da vítima, natural de Oliveira. No momento em que foi atendido, o motociclista estava consciente, porém desorientado e com fratura no fêmur da perna esquerda, suspeita de fratura no ombro esquerdo e escoriações pelo corpo.

A guarnição de bombeiros efetuou a imobilização completa da vítima (colar cervical e prancha longa); imobilização da perna com fratura (tala moldável e atadura) e a encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento de Formiga.