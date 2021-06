A Central de Regulação do Samu Oeste recebeu um chamado às 07:01 desta sexta-feira (11), para atendimento de uma queda de moto, na Avenida Abílio Machado, Bairro Sagrado Coração de Jesus, em Formiga.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Formiga fez o atendimento de um homem, de 35 anos. Estava consciente, com possível luxação no ombro direito.

Recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado, medicado conforme orientação do médico regulador e encaminhado para a UPA de Formiga.

Fonte: Samu