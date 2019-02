Um motorista de aplicativo, de 33 anos, foi morto com um golpe de faca enquanto fazia uma ‘corrida’ na noite dessa quarta-feira (6) no bairro Fausto Pinto da Fonseca, em Nova Serrana.

Segundo a Polícia Militar, ele teve o veículo e objetos roubados pelo suspeito que fugiu.

Um homem, de 31 anos, apontado como o responsável pelo crime pela própria vítima antes de morrer, foi detido na casa da mãe dele no bairro São Geraldo.

Crime

Segundo a PM, o suspeito entrou no veículo e anunciou o assalto. Depois de pegar os objetos da vítima, a atingiu com um golpe de faca no pescoço. Em seguida fugiu levando o carro, três celulares e dinheiro.

A vítima chegou a ser socorrida e levada na viatura para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não resistiu. Durante o trajeto ele conseguiu falar como foi o crime e quem teria sido o autor.

Segundo a PM, após ser preso, o homem confessou ter premeditado o crime. O motivo foi uma briga por causa de um relacionamento com uma mulher.

A polícia ainda informou que ele tem passagem por uso e consumo de drogas, além de ocorrências de trânsito. O veículo e o material roubados foram recuperados. A perícia também esteve no local, segundo a PM.