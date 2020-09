Um motorista de um caminhão bitrem, de 47 anos, morreu nessa quinta-feira (24) após se envolver em um acidente no km 417 da BR-262, no município de Luz.

A PRF contou que o veículo estava carregado com farelo de soja e seguia de São Gotardo para São Sebastião do Oeste. Em uma reta da pista, o condutor perdeu o controle da direção e tombou com o veículo sobre a via.

Após arrastar alguns metros, o compartimento do caminhão colidiu com uma árvore fora da pista. A vítima, que morreu no local, foi removida por uma funerária do município de Luz.