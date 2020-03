Um dos motoristas do presidente Jair Bolsonaro deu entrada em um hospital de Brasília apresentando problemas respiratórios, o que pode indicar contaminação pelo novo coronavírus.





Segundo fontes do governo, o estado de saúde do motorista está sob controle. Ele apresenta alguma dificuldade para respirar, mas não tem febre. O motorista foi submetido ao teste da Covid-19 e aguarda o resultado.

Conforme informações do jornal Estado de Minas, o caso foi informado à Secretária de Saúde do Distrito Federal.



Dias atrás, outro motorista da Presidência da República também foi submetido a um teste para ver se estava com o coronavírus. O primeiro exame deu positivo, mas a contraprova deu negativo.

Comitiva contaminada

O coronavírus se disseminou no entorno de Bolsonaro. Pelo menos 23 pessoas que participaram da comitiva do presidente da República aos Estados Unidos no início de março já testaram positivo para a Covid-19.

O caso mais recente foi o do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero), Marcelo Thomé. Bolsonaro diz que já fez exames para detectar coronavírus, mas todos os resultados deram negativos.



