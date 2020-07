O motorista de um caminhão VW/Volvo dos Correios/Sedex ficou ferido em um acidente na manhã desta sexta-feira (3) na MG-050, no município de Carmo do Cajuru. O acidente aconteceu por volta das 6h, na altura do KM 111.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista relatou que devido a intensa neblina, perdeu o alinhamento das faixas, invadiu a contramão de direção e em uma curva atingiu um caminhão M.Benz L1518, que trafegava no sentido contrário.

Devido ao impacto, o motorista do caminhão do Sedex ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado à UPA de Divinópolis com suspeita de fratura na clavícula.

A rodovia ficou parcialmente interditada por algumas horas. Os bombeiros fizeram a lavagem da rodovia e jogaram serragem, uma vez que houve vazamento de óleo diesel.