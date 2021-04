Um motorista de 32 anos ficou ferido na manhã dessa terça-feira (20), após um acidente envolvendo uma caminhonete e uma carreta na BR-354, em Arcos. O acidente aconteceu por volta das 9h, na altura do KM 471.

De acordo com informações, o motorista da caminhonete seguia no sentido Iguatama/Arcos, quando perdeu o controle da direção do veículo, colidindo contra uma defensa metálica e rodando na frente de uma carreta Mercedes Benz, com placas de Formiga, que seguia logo atrás.

O motorista da carreta de 44 anos não conseguiu parar e colidiu contra a traseira e lateral da caminhonete.

Devido ao impacto, o condutor da caminhonete sofreu ferimentos leves e foi socorrido por uma ambulância do Samu até o Hospital São José de Arcos. Já o condutor da carreta não se feriu.