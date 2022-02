Uma pessoa, sem sexo e idade identificados, morreu carbonizada na tarde deste domingo (27) em um acidente na a BR 494, em Divinópolis. A vítima conduzia um carro que pegou fogo após bater com uma carreta.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), quando a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) chegou ao local, que fica cerca de 5 km antes do Trevo de Marilândia, o veículo estava em chamas e a vítima, já em óbito, estava no carro.

O motorista da carreta, um homem de 54 anos, não ficou ferido. Ele estava no local consciente, mas muito assustado. Ele foi avaliado pela equipe de atendimento do Samu e liberado ainda no local.

Frente da carreta envolvida em acidente em Divinópolis ficou destruída — Foto: Samu/Divulgação