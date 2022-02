Um motorista de carro funerário foi preso por suspeita de tráfico de drogas na BR-146, em Poços de Caldas. A prisão ocorreu durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no fim da noite dessa segunda-feira (14).

De acordo com a PRF, durante a blitz, foi verificado que o condutor possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime.

Conforme a PRF, no momento da abordagem, o veículo transportava um caixão com um corpo no interior, sendo feito o transbordo do mesmo para outro veículo da funerária responsável.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi dada ordem de parada ao veículo funerário por volta das 23h. Durante a abordagem, a PRF verificou o mandado de prisão contra o homem de 44 anos.