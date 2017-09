Um acidente envolvendo um caminhão com placa de Lagoa da Prata, deixou uma vítima fatal e uma pessoa ferida nessa sexta-feira (8) na BR – 153, no Km 275, no povoado do Plaina, entre Jardim Paulista e o Trevo que dá acesso a Itapaci, no estado de Goiás.

De acordo com um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor de um caminhão Baú seguia pela BR sentido Goiânia quando perdeu o controle da direção do veículo e atingiu uma árvore às margens da rodovia. Segundo o agente, o que provavelmente provocou o acidente foi a queda de uma outra árvore que caiu sobre a pista.

Segundo testemunhas do povoado, o motorista de outro veículo que seguia atrás do caminhão informou que o condutor tentou desviar da arvore, foi quando perdeu o controle da direção.

O caminhão estava carregado com enxoval. O passageiro recebeu atendimento por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Ceres.

O corpo da vítima, logo após o trabalho da perícia, foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Ceres. A polícia não divulgou no nome e nem a idade da vítima.