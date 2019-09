Redação Últimas Notícias

Um condutor, de 29 anos, se envolveu em um acidente na manhã desse sábado (21), na BR – 354, em Arcos, após dormir ao volante.



De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), ele seguia sentido Arcos/Formiga em um Ford/ka, quando na altura do km 480 cochilou e colidiu contra a traseira de uma carreta.



A frente do veículo, ficou totalmente destruída. O condutor, residente em Brasília/DF, não se feriu. A namorada dele, de 26 anos, sofreu ferimentos leves e foi socorrida pelo Samu ao hospital de Arcos.