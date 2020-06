Tabletes de maconha foram apreendidos nesta segunda-feira (15) na BR-381, em Oliveira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram apreendidos 36 quilos da droga que estava escondida em um fundo falso. O motorista, de 23 anos, foi detido.

Segundo a PRF, a abordagem do veículo, com placas de São Paulo, ocorreu no km 609 da rodovia durante fiscalização de rotina. Os policiais suspeitaram quando perceberam que o rapaz apresentou nervosismo.

Ao fazer uma busca mais detalhada, os policiais encontraram os 36 tabletes de maconha escondidos em um fundo falso na parte traseira do veículo.

O motorista confessou que tinha saído de Sorocaba (SP), onde pegou a droga, e que levaria a maconha para Divinópolis. Ele foi encaminhado para a delegacia, juntamente com a droga.