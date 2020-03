Dois homens morreram após um caminhão tombar no início da noite dessa segunda-feira (30), na BR-262, em Bom Despacho. O acidente aconteceu por volta das 18h20, na altura do km 476.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão com placas de Curvelo seguia no sentido Bom Despacho/Luz, quando saiu da pista e capotou.

O motorista de 38 anos e o passageiro de 18 não resistiram aos ferimentos e faleceram no local. O trânsito ficou lento por alguns minutos.

Fonte: Tapiraí TV