Um motorista de 22 anos e um passageiro de 35 anos morreram na tarde desse domingo (21) após o carro em que eles estavam perder o controle em uma curva e bater de frente com um caminhão que transportava mamão na rodovia MG-434, na altura de Itabira, na região Metropolitana de Belo Horizonte. As informações são do Corpo de Bombeiros.

As vítimas foram retiradas das ferragens pelos bombeiros de Itabira e os corpos ficaram aos cuidados da Polícia Militar.

Pelas imagens divulgadas, é possível ver que a pista estava molhada e que o carro foi amassado pela cabine do caminhão.

Fonte: O Tempo