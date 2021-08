Um motorista foi preso na sexta-feira (13) após atropelar um motociclista e fugir na MG-164 em Bom Despacho. O suspeito não prestou socorro à vítima e levado para a Delegacia de Polícia Civil para esclarecer o fato. A idade dele não foi informada.

A Polícia Civil informou que imagens de câmeras de segurança mostraram o motociclista transitando sentido ao Bairro Liberdade, no momento em que foi fechado pelo motorista do carro, que convergiu sem cautela para entrar em um posto de combustíveis.

Ao perceber a presença da polícia o homem fugiu do local e deixou a vítima desacordada, em estado grave. Ele foi socorrido e levado a uma unidade hospitalar.

Investigações

Os policiais civis contaram que chegaram ao suspeito, por meio do serviço de inteligência policial, e identificaram ainda, que ele teria guardado o carro na garagem e saído para trabalhar a pé. Ele ainda tirou as calotas do veículo para se eximir da culpa, pois um pedaço da peça ficou no local e foi recolhida pela equipe da Polícia Civil como prova do crime.

Suspeito confessou

Após conversa com os investigadores, o suspeito confessou o crime e se dispôs a ir até a delegacia para prestar declarações. Ele poderá responder por crime de trânsito e omissão de socorro.

