Um motorista perdeu o controle da direção do carro que dirigia e invadiu três imóveis no bairro Jardim Alvorada, na Região da Pampulha, na madrugada dessa segunda-feira (4). De acordo com a Polícia Militar, o motorista estava em fuga e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Segundo o boletim de ocorrência da PM, o veículo bateu em placa de sinalização, em um poste e em outro carro estacionado no passeio, ainda se chocou em um muro, em um telhado e capotou por cima de outro carro estacionado dentro de uma garagem. Ao todo, três imóveis foram atingidos.

O homem ainda tentou fugir a pé, mas foi detido. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi levado para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

Após atendimento médico ele seria levado para a Delegacia de Plantão do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG). Os militares encontraram dentro do carro do suspeito uma garrafa de vodca e uma lata de cerveja, ambas pela metade.