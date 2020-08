Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados neste sábado (15), por volta das 5h30, para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na Avenida Imbiara, em Araxá.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um veículo Fiat Uno/Mille colidiu contra a traseira de um veículo Duster, que estava parado ao lado do passeio, próximo ao posto de combustível Acol.

Duas mulheres e um homem, que estavam colocando as suas bicicletas no automóvel Duster, foram atropelados e prensados pelo Fiat/Uno.

Com o impacto, a vítima Jeanne Aline Cordeiro, de 34 anos, foi socorrida em estado grave, com politraumatismo, sendo encaminhada a Unidade de Terapia Intensiva (UPA) e posteriormente a um Hospital particular, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.