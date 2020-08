Um homem ficou ferido na madrugada desta sexta-feira (21) após o caminhão que ele conduzia tombar na BR-262.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão seguia no sentido Campos Altos, quando em uma curva o motorista perdeu o controle da direção. O veículo seguia viagem de Aguaí/SP com destino a Campina Grande/PB.

O caminhão estava carregado com 1200 caixas de laranjas que, após o acidente, ficaram caídas às margens da rodovia.

O motorista sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para a UPA de Araxá. O caminhão foi retirado na manhã dessa sexta-feira e o trânsito ficou lento no local por alguns minutos.