Um homem ficou ferido após capotar com seu carro na MG-050, em Itaú de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Passos, ele estava sozinho no veículo e teria perdido o controle da direção. O acidente foi na altura do km 376. A pista ficou interditada nos dois sentidos.

Ainda conforme os bombeiros, a vítima ficou presa embaixo do carro. Após ser retirado do local, o homem foi encaminhado pelo Samu para a Santa Casa de Passos. Os militares informaram que chovia no momento do acidente.

A perícia também esteve no local. O estado de saúde da vítima ainda não foi divulgado.