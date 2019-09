Um homem ficou ferido após se envolver em um acidente na BR-262, na madrugada dessa quinta-feira (19). O acidente aconteceu por volta das 3h30, na altura do km 671.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de uma carreta carregada com calcário relatou que perdeu o controle da direção do veículo, que saiu da pista, bateu em um barranco e tombou.

Ainda de acordo com a PRF, parte da carga de calcário ficou espalhada pela pista e o trânsito funcionou no sistema pare e siga até por volta das 6h.